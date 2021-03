Demi Lovato reveló que fue violada mientras filmaba una película de Disney

La actriz y cantante estadounidense estrenará una serie documental llamada "Dancing with the Devil" en el que contó que sufrió dos violaciones y que una vez estuvo a punto de morir de sobredosis.

La actriz y cantante Demi Lovato reveló que sufrió dos violaciones. La joven estadounidense de 28 años contó las pesadillas que vivió en “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, la serie documental que se estrenará en YouTube el próximo 23 de marzo, en el que da detalles de los ataques y señala que uno ocurrió cuando filmaba una película de Disney y que, a pesar de que había denunciado a su agresor, tuvo que seguir trabajando con él.

El documental, presentado ayer en la apertura del festival online South By Southwest, está compuesto de cuatro episodios en los que participarán familiares y amigos de la cantante, además de artistas como Elton John. En “Bailando con el Diablo”, el director Michael Ratner aborda temas como la salud de Lovato, en especial después de un episodio de sobredosis que la cantante sufrió en 2018 donde casi muere.

Lovato contó que esa noche en la que debió ser internada en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, había sido abusada sexualmente. “Cuando me desperté en el hospital, me preguntaron si habíamos tenido sexo de mutuo acuerdo. Había un flash que tenía de él encima de mí. Vi ese flash y dije que sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando me di cuenta de que no estaba en condiciones de tomar una decisión consentida”, dice

La artista también relata otra violación que sufrió cuando trabajaba en una película de Disney. “Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, afirma.

“Yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta forma’ -cuenta-. Pero eso no importó, lo hizo igualmente”. Aunque no da el nombre de su agresor, la actriz afirma que hizo la denuncia y nunca fue retirado de la película que estaban filmando.

Lovato protagonizó cuatro películas de Disney entre 2008 y 2009: Camp Rock, La Nueva Cenicienta 2, Los Hechiceros de Waverly Place y Programa de Protección de Princesas.

“Me extralimité como nunca antes, perdí el control. Tuve tres derrames y un ataque de corazón. Mi doctor llegó a decirme que me quedaban entre cinco y diez minutos de vida. Volví a nacer. Quiero empezar de cero. Estoy lista para volver a hacer lo que amo, que es hacer música”, afirma la artista en el trailer del documental.