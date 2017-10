Demi Lovato está "orgullosa" de su trastorno bipolar

Demi Lovato ahora dice sentirse orgullosa de padecer trastorno bipolar, cuando hasta hace poco dijo estar cansada de luchar todos los días con esa condición mental.

"La bipolaridad es un trastorno de estado de ánimo. Trato con cambios de humor, episodios de manía y fases de depresión bipolar también. He usado mi voz para ayudar a otros, y estoy encantada de haber podido hacer algo así" dijo la cantante a la revista Rolling Stone.

Demi desde que fue diagnosticada, dijo que con la medicación ya se sentía mucho mejor, por lo que decidió comenzar a ayudar a más personas que tienen este trastorno o cualquier otro padecimiento mental.

"Antes me preocupaba mucho lo que los demás pensaban de mí; llegó el momento en que me ganaron las inseguridades y lo único que deseaba era que todos me quisieran. Ahora no me importa, solamente quiero seguir con mi vida y continuar haciendo mi música".

Embed

Embed : @angelokritikos Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 2:08 PDT

Embed : @angelokritikos Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 11:09 PDT

Embed #TMYLMtracklist is out! Which song are you guys most excited for?? Link to pre-order is in my bio ✨ #TellMeYouLoveMe Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 2:22 PDT

Embed Good morning : @hannahluxdavis Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 12:43 PDT