Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron protagonizar romance gay

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron protagonizar un romance gay en la pantalla, así como otros actores destacados de Hollywood, en un filme que estuvo nominado en los premios Oscar en 2006.

'Brokeback Mountain' es el título de ese controvertido filme que muestra un romance homosexual, y su primer director Gus Van Sant se dio por vencido al ser rechazados los protagónicos por figuras como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Ryan Phillippe y Matt Damon:

"Nadie quería hacerlo, estaba trabajando en ello y siempre sentí la necesidad de contar con un reparto, muy fuerte, de gente famosa y solvente. Todos me dijeron que no".

"El caso es que no estaba preparado para hacerlo, no estoy seguro de por qué exactamente. Es posible que esos contratiempos me pasaran factura, pero también había algo que me llevaba a pensar que no estaba haciendo lo correcto. Había algo raro en mí", declaró Van Sant en entrevista a IndieWire.

Finalmente Ang Lee fue el director que realizó esta película con Jake Gyllenhaal y el fallecido actor australiano Heath Ledger, consiguiendo dos premios Oscar y varias nominaciones a dicha estatuilla.