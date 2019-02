Angelina Jolie y su reacción tras la reunión de Brad Pitt y Jennifer Aniston

La inesperada noticia sobre que uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Jennifer Aniston fue nada más y nada menos que su exesposo Brad Pitt, no solo ha causado impacto a los seguidores de ambos actores, sino también a Angelina Jolie.

Según declararon fuentes a Hollywood Life, Jolie, quien se encuentra en proceso de divorcio de Pitt desde hace dos años, habría desconocido lo cercanos que se han vuelto Brad y Jennifer otra vez.

Como se ha reportado, el pasado fin de semana una gran cantidad de celebridades se reunieron en un hotel de Los Ángeles para festejar por adelantado el cumpleaños número 50 de Aniston, festejo al que asistió Brad, quien habría hablado brevemente con Jennifer y a quien habría dado un abrazo durante el evento.

El revuelo generado por el encuentro entre los exesposos llegó a oídos de Angelina Jolie, quien fuentes indican estaría tratando de no enfocar su atención en dicha situación.

"Angelina está impactada de que Brad fuera a la fiesta de cumpleaños de Jennifer. Ella estaba consciente de que ellos estaban en contacto de nuevo, pero no se había dado cuenta de que se habían vuelto así de cercanos otra vez. Esto le trae muchas emociones difíciles a Angelina, pero ella no se está deteniendo mucho en eso. Pese a lo difícil que es para ella saber que Brad y Jennifer están volviéndose a ver, ella sabe que no hay nada que pueda hacer al respecto y elige no enfocar su energía ahí", expusieron fuentes a Hollywood Life.

Por otro lado, según un informante que habló para Entertaiment Tonight Brad Pitt hizo acto de presencia en la fiesta para "brindar apoyo" a Jennifer.

De acuerdo con Hollywood Life, los invitados de la celebración no estaban tan sorprendidos por la presencia de Pitt debido a que Jennifer y él se han mantenido en comunicación desde hace tiempo, además de expresar que los exesposos son "amables" el uno con el otro y no necesariamente "cercanos".