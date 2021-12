Alec Baldwin tras el trágico accidente: "Alguien puso una bala real en el arma"

El 21 de octubre, Halyna Hutchins, directora de fotografía, murió en el set de la película Rust tras ser herida de bala por Alec Baldwin, quien practicaba una escena en la que debía disparar hacia la cámara.

El actor habría disparado un arma que le fue entregada como “fría”, un término que, en la jerga cinematográfica, se usa para referirse a una pistola descargada.

A poco más de un mes de ese hecho, Baldwin rompió el silencio en una entrevista con el periodista George Stephanopoulos para el ciclo This Week de la cadena ABC.

“Ella era alguien amada por todos los que trabajaban con ella, y admirada”, afirmó el actor en ese programa de los Estados Unidos.

Baldwin remarcó que aún no logra comprender cómo fue que sucedió esa tragedia. “Incluso ahora me cuesta creerlo. No parece real para mí”, resaltó.

“¿Cómo entró una bala real al set?”, pregunta Stephanopoulos. “No tengo idea. Alguien puso una bala real en el arma... una bala que no debía ni siquiera estar en la propiedad", sostuvo la estrella de Hollywood.

“El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, enfatizó y siguió: "Nunca apuntaría un arma a otra persona y apretaría el gatillo. Nunca”.

“Has dicho que no eres una víctima. ¿Esto es lo peor que te ha pasado?”, le preguntó el periodista. “Sí”, respondió Baldwin y reiteró: “Sí, sí, porque hago memoria y pienso qué podría haber hecho”.

A24/show