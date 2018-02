A la hija de Madonna le dicen "Heidi"...

Hay cosas que los hombres nunca podrán aceptar en el aspecto físico de las mujeres y, una de ellas, es el hecho de que las chicas se dejen los pelos en las axilas.

Esta actitud en algunas mujeres (la minoría, gracias a Dios), nos recuerda el viejo chiste de "Le dicen Heidi porque lleva el chivo debajo del brazo". Por supuesto, el chascarrillo refiere al animé japonés, Heidi, la niña de la pradera, que había sido criada por su abuelito entre la fauna de los Alpes Suizos.

En este caso, Lourdes León, la hija mayor que Madonna engendró con el preparador físico cubano Carlos León, lució más madura en la víspera de Año Nuevo cuando posó con una camiseta de tirantes mostrando sus axilas excesivamente velludas.

Madge publicó la foto junto a Lola, 21 años, y escribió "¡We are ready for you, 2018! (¡Estamos listas para tí, 2018!)", acompañando sus palabras con el hashtag #love.

En los comentarios de la foto que lleva más de 380 mil likes, se pueden encontrar diversas opiniones sobre Lourdes y su decisión de no depilarse. Mientras algunos la critican y aluden a la higiene, otros la defienden asegurando que está en todo su derecho.

"Me voy a enfermar, ¿qué es esa mierda?"; "No es asqueroso cuando los chicos lo hacen, no debería ser asqueroso cuando las mujeres lo hacen. Abran su mente, gente. Realmente no es tan importante", "¡La naturaleza es hermosa! Celebra tu feminidad, no los estándares de belleza que nos dicen que debemos tener"; "Todo esto de las axilas peludas me asquea", fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar.

