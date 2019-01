A Kate Beckinsale se le reventó un quiste ovárico

Kate Beckinsale no pasó el mejor fin de semana de su vida, puede decirse que podría ser el peor, y ella misma compartió una foto en la que se ve tumbada en una cama de hospital.

En su perfil de Instagram, la actriz se ve con una cara de dolor y angustia, ya que se le reventó un quiste ovárico, algo que según dicen es algo muy doloroso, y al pie de la foto, Kate escribió: "Resulta que la ruptura de un quiste en el ovario duele mucho, y encima la morfina me hace llorar. Me siento muy agradecida por toda la gente que me está cuidando".

No se sabe si la actriz fue sometida a una operación, pero sí revela que se ha sometido a todas las pruebas necesarias para descartar algún problema de cáncer cervical o en ovario.

