Impactante: Florencia Peña en la piel de Beatriz Olave, dos gotas de agua

En medio de las grabaciones de "El Potro, Lo mejor del amor", aparecieron las primeras imágenes de la actriz en el rol de la madre del cuartetero.

Fernán Mirás, que es parte del elenco, compartió imágenes del backstage en Instagram en las que están Florencia y Daniel Aráoz, quien interpreta al papá del cantante.





Olave, en charla con PrimicasYa la semana pasada, aclaró que no está en contra de la película sobre la vida de su hijo.

Beatriz Olave





"No tengo nada contra la película de Rodrigo. Él (Ramiro, hijo del Potro) quería hacer una película de su papá y me pareció correcto. Es un homenaje que le hace a su papá y no tiene nada de malo. Tampoco tengo que estar yo metida y fiscalizando nada. No hay ningún enojo con que hagan la película", comentó Beatriz. (Ver nota)





