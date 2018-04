Hugo Viciconte dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió al romance de su hija Fabián "Poroto" Cubero. dialogó en exclusiva cony se refirió al romance de su hija Micaela con





Embed Una publicación compartida por Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el Mar 15, 2018 at 4:51 PDT





"Mica también se cuida mucho también. Yo la veo bien a mi hija. De él no puedo opinar mucho. Sí por lo que veo me parece un tipo simple, bárbaro, de buenas enseñanzas, de buena familia".





"Por sobre todas las cosas lo veo un tipo tranquilo, respetuoso, y que le hace bien a mi hija porque la veo bien", añadió.



"No me metería nunca en las relaciones de mis hijos pero como papá de Micaela le doy hasta ahora el puntaje de un 8 o 9. Me parece que es un buen tipo".





Y cerró: "Yo estoy contento con Mica y Fabián, me gusta la pareja y ojalá que la pasen bien".





expresó Hugo.