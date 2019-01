Hernán Piquín y la paternidad: "Traer un bebé al mundo para salir en una revista conmigo no va"

Hernán Piquín no suele callarse nada a la hora de opinar sobre lo que le consulten y esta no fue la excepción. En diálogo con revista Pronto, el eximio bailarín opinó sobre la posibilidad de convertirse en padre y utilizó polémicas declaraciones sobre el tema en cuestión. no suele callarse nada a la hora de opinar sobre lo que le consulten y esta no fue la excepción. En diálogo con revista, el eximio bailarín opinó sobre la posibilidad de convertirse en padre y utilizó polémicas declaraciones sobre el tema en cuestión.

"Para ser padre uno tiene que estar muy preparado, no sólo en lo económico sino mentalmente", arrancó a decir Piquín.

Y siguió: "No es fácil tener un hijo, y traer un bebé al mundo para salir en una revista conmigo no va. En este momento si tuviera un hijo no podría darle ni el espacio, ni el cariño, ni el tiempo que necesita".

"Hoy por hoy no sería padre, pero en un futuro no lo descarto. Me encantan los chicos, tengo sobrinos postizos por todos lados y miles de niños que me llaman el tío Hernán. Ahora, un hijo propio por el momento no", reflexionó Hernán Piquín.

