Gisela Berger: "Quiero tener cuatro hijos más con Daniel"

Gisela Berger regresó a la palestra mediática en una entrevista que le concedió al ciclo Hay que ver, por Daniel Scioli y la reconciliación de la pareja tras la polémica separación. Este jueves,regresó a la palestra mediática en una entrevista que le concedió al ciclo Hay que ver, por Canal 9 , en el cual reveló varios detalles sobre su relación con el ex gobernadory la reconciliación de la pareja tras la polémica separación.

"Como en toda pareja hay temas y cosas, fue lo que en su momento fue de público conocimiento, pero después volvimos y eso se supo", aseguró.

"Estuvimos hablando muchos temas, analizando varias cosas y viendo lo que le pasa a cada uno. A veces uno tiene temas y por eso actúa como actúa". Luego, respondió sobre el planteo que le hizo Scioli en aquel momento, sobre la posibilidad de una interrupción del embarazo: "Fue un tema delicado del cual no voy a hablar ahora."

Y agregó: "Pude entender ciertas cosas y el amor es lo que supera un montón de cosas".

Además, Gisela reiteró su deseo de volver a ser madre, aunque su hija todavía no cumplió el año. "No pienso en casarme porque tengo dos hermanos que tienen familia y no están casados, así que no es algo que me desvela. Francesca es un sol, es súper tranquila, eso hace que quiera tener cuatro hijos más", concluyó, al respecto.

