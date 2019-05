Gino Renni ante la acusación de su ex compañera del "Cantando": "¿Lo denunció en la Justicia?"

Gino Renni estuvo esta tarde en "Incorrectas", América, y enfrentó la acusación de Lara Sambert, su ex compañera en el certamen "Cantando por un sueño" en 2011, quien había manifestado que padeció compartir dupla de canto con él por distintas situaciones. estuvo esta tarde en, y enfrentó la acusación de, su ex compañera en el certamenen 2011, quien había manifestado que padeció compartir dupla de canto con él por distintas situaciones.

gino renni.jpg



Ante lo narrado por Stefanía Xipolitakis, que había hablado con Sambert, el actor se defendió: "Todo eso que decís, ¿lo denunció en la Justicia? Yo no tengo nada que decir. No me interesa hablar estupideces".





"Fui a ensayar una canción, después todo lo que dice es otra historia", agregó Renni.





"Cuando salió esta versión lo único que dije es que le pregunten a compañeras mujeres", explicó Gino.



El video.