Los famosos en el estreno de "Viva la vida, un tributo a los jóvenes de ayer"

Ayer por la noche, en el teatro Lola Membrives se llevó a cabo el estreno de prensa de "Viva La Vida, un tributo a los jóvenes de ayer", el musical de Valeria Ambrosio con dirección musical de Matías Chapiro, protagonizado por Nora Cárpena, Rodolfo Ranni, Mercedes Carreras, Alberto Martín, Marta Bianchi y Jorge Martínez, que a menos de dos semanas de su estreno oficial para público se encuentra entre uno de los espectáculos con mayor recaudación según las cifras oficiales de AADET.

Con Moria Casan a la cabeza, las "incorrectas" le hicieron el aguante a Nora Cárpena y no faltó ninguna. Carolina Papaleo, Camila Salazar, Celina Rucci, Carolina Losada y Sofía Zamolo dijeron presentes para ovacionar a su compañera con la que comparten el piso todas las tardes. Pero no fueron las únicas. Muchos famosos no se quisieron perder el gran musical argentino: Lucía y Joaquin Galán, Betiana Blum, Arnaldo André, Mariano Martínez junto a su mujer, José María Muscari, Patricia Palmer, Jey Mammon, Andrea Ghidone, Soledad Solaro, Manuela y Graciela Pal, Linda Peretz, Stella Maris Lanzani, Rodolfo Vals, Laura Fidalgo, Vanesa Butera, Guido Balzaretti, Sabrina Carballo, Patricio Arellano, Marisol Otero, Adriana Szusterman, Marisa y Victoria Carreras entre otros, fueron algunos de los tantos famosos que asistieron a esta gala del musical, que reúne a 14 artistas en escena.

Al término de la función hubo visitas a camarines, y devoluciones afectuosas. Por supuesto no faltaron las fotos y un cóctel para los íntimos para celebrar la gran noche de estreno. El espectáculo producido por Circus Entretaiment Group se postula como una de las grandes apuestas 100 % argentina y se presenta de miércoles a domingos en el Lola Membrives.