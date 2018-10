Las mejores imágenes de Shakira en Argentina

Luego de 7 años, Shakira volvió a pisar suelo Argentino y su sensualidad y vos inigualable siguen intactas. Acompañada de sus hijos Sasha y Milan, su hermano y un equipo de 80 personas, la colombiana deslumbró a todos con un show que contó con un gran despliegue de luces, pantallas led de 8 metros, fuegos artificiales.





Estadio Vélez la ovacionó de pie. Le siguió "Loca" y uno de sus hits pioneros, "Si Te Vas". Pasadas las 21.30hs Shakira salió al escenario al ritmo de "Estoy Aquí" y todo ella ovacionó de pie. Le siguió "Loca" y uno de sus hits pioneros, "Si Te Vas".





Sin bailarinas en el escenario- porque nunca le hicieron falta- y con unas caderas que atrajeron a más de uno, la colombiana se movió al ritmo de "Perro Fiel", "Suerte", "Inevitable", "Chantaje" y un sin fin más de canciones que revivieron toda su galardonada carrera.





Gustavo Cerati, entrañable amigo de la reina de las caderas calientes. Sin dudas, la sorpresa de todos fue luego de cantar "Amarillo" (uno de los hits de su último álbum) en donde las pantallas circulares rememoraron al granentrañable amigo de la reina de las caderas calientes.





Le siguieron "La Tortura", "Antología", "Cant Remember I forget you" y sus hits "Loca" y "Rabiosa". No pudieron faltar sus hits mundialistas "La La La" y el simpático "Waka Waka". Con casi dos horas de show, Shakira despidió a los casi 40.000 espectadores su hit "La Bicicleta". Gritos de ovación, banderas y papel picado, fuegos artificiales. No quedaron dudas, sus caderas no mienten. Este sábado se presenta en Rosario Central.





Fotos: Vito Callejón.