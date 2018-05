Jimena Barón fue a ver a su hermano al teatro

El fin de semana pasado, Griselda Siciliani fue al Metropolitan Sura y no se quiso perder "Salvajes" la obra que protagoniza Leticia, su hermana junto a Graciela Stefani y un gran elenco escrita por Juan Paya y dirigida por Héctor Díaz . Ahora le tocó el turno a Jimena Barón , que en medio de su gira de "La Tonta Tour", se hizo un lugar en su agenda y fue a ver la comedia en la que también se luce su hermano Federico.





Jimena, que se la vió con un look de invierno y anteojos, llegó acompañada de Heidy Viciedo, una de sus coristas y no pararon de reírse. La cantante pop del momento le hizo el aguante a su hermano y ovacionó a todo el elenco. Ya se sabe, que los Barón son super familieros y esta no fue la excepción. Como buena hermana, Jimena los esperó a la salida y Fede le agradeció el gesto. Luego de los halagos y felicitaciones aprovecharon el momento para la foto.





El elenco que completan Imanol Rodriguez, Andres Rovetto, Payuca del Pueblo y Flor Berthold se mostraron felices con la visita de Jimena y la respuesta del público.





"Salvajes" es la nueva comedia de Juan Paya, el creador del furor de "Chicos Católicos" y se presenta los viernes a las 23.15 y los sábados a las 00.30 horas en el Metropolitan Sura.