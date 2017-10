Famosos disfrutaron de un show con los grandes clásicos del rock nacional

Ciudad Emergente cerró una nueva edición con lo mejor del arte, la tecnología y una programación súper innovadora e intensa celebrando sus 10 años con todo!

El Festival que continúa abriendo escenarios para que los artistas puedan darse a conocer y se renueva en cada edición, cumplió una década trayendo el futuro al presente y lo festejó a la altura de su mito.

106 bandas, un escenario principal en la nueva plaza verde, un escenario con vista al río y otros dos espacios en la Usina del Arte. La música fue nuevamente protagonista. Eruca Sativa, la banda que creció con el Festival, abrió Ciudad Emergente con un show especial sobre los 50 años del Rock Argentino. Illya Kuryaki and the Valderramas con su último concierto masivo y gratuito antes de reiniciar sus respectivas carreras como solistas; el regreso tan esperado de Árbol; la presentación del primer disco solista de Bambi, de Tan Biónica; Oriana yBenjamín Amadeo con sus nuevos temas, Social Squad de la mano de Jimena Barón, Franco Masini,Fernando Dente y Mery Granados; Carajo; Miss Bolivia; Onda Vaga; la mexicana Carla Morrison; hard rock de la mano de Airbag; El Quinto Escalón; Daniela Herrero con su espectáculo para los más chicos "Había una vez... rock!"; la Orquesta de DJ, formada especialmente para esta edición, dirigida por Javier Zuker y formada por Stuart, Diego Chamorro, Martín y Gabriel de Modex y Loló Gasparini; Santiago Vázquezjunto a su grupo GPS; las bandas participantes de Camino a Abbey Road y 50 bandas emergentes luego de una convocatoria donde se inscribieron más de 3000 artistas.

Björk Digital, la exposición inmersiva de realidad virtual de la artista islandesa, arrancó en el Emergente para quedarse. Un muestra que combina interpretación, film, instalación, video e interacción y que llegó a Buenos Aires tras su paso por Tokio, Barcelona, Sídney, Montreal, Reikiavik, Londres, México DF y Los Ángeles.

En esta edición, el Festival llegó a las alturas! Emergente te eleva: una grúa gigante a 25 metros permitió conocer los alrededores del Distrito de las Artes y se convirtió en el mejor selfie point de la primavera. Y para festejar los 10 años, PIÑATA, un increíble espectáculo aéreo con una esfera gigante, suspendida en el aire latió en colores al ritmo de la música y sorprendió al público con un show de alto impacto sensorial al reventar.

La Usina del Arte vistió Arte inflable de la mano de Filthy Luker y Pedro Estrellas, el dúo de arte callejero conocido como Designs In Air. Desde Londres llegaron a Ciudad Emergente con Pulpo Fiction y Who Said I Couldn't Paint?, dos de sus innovadoras creaciones. Pericos x Pericos, la muestra que recorre la historia de la banda extendió su paso por la sede para ser parte del Festival; y un recorrido con los 50 años de rock argentino con los videos más representativos, armado por Dany García bajo la curaduría de Marcelo Fernández Bitar.

En las calles aledañas bajo la Autopista, se montó el Museo del Skate por Walas que abrió sus puertas a una de sus pasiones por fuera de Massacre: el coleccionismo de tablas; y Espacio Trends de la mano de INCAA para experimentar y descubrir obras inmersivas, musicales, interactivas y narrativas en diversos formatos: 360º, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, 4D y fulldome.

Además, no pudieron faltar los clásicos de siempre: la intervención de paredes del Distrito de las Artes a través del Festival de Arte en el Espacio público COLOR BA; Emergentech con sus instalaciones interactivas;Stand Up; Danzas Urbanas al ritmo del hip hop, el house y el dancehall; Foodtubers seleccionados de laExperiencia Emergente que cocinaron especialmente para el público con invitados de renombre como Juliana López May, El Gordo Cocina y Felicitas Pizarro; Cine de la mano de bandas exitosas y artistas nuevos;Letras; Deportes con un circuito de skate, slackline y la previa los Juegos Olímpicos para la Juventud;Pelookería con el espacio PRANA; Kiosko de revistas; Disquería; el Patio Gastronómico con variados foodtrucks; Emergentito para los más chicos con shows y actividades interactivas y BA Verde para despertar nuestra necesaria conciencia ecológica a través de actividades de Ciudad Verde.

El cierre del Festival contó con la presencia del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Vivi Cantoni, Subsecretaria de Gestión Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad Emergente – 10 años hizo que durante cinco días, la Ciudad latiera nuevamente al ritmo de la cultura joven!