El cantautor argentino de música electropop brindó un show en un formato electroacústico, con músicos invitados en Gorriti Art Center.





Trusso hizo explotar a la gente en los temas Same Old Story, Nothing At All, Nobody is Lonely, Taste of Love, Street of Rock And Roll,Make You Mine, Always a Reason, Sunset Boulevard, Knocking At The Sun, Love That Matters, y todos sus éxitos.