Así anunció su retiro del Boxeo el Chino Maidana

Maidana compartió una hermosa y cálida tarde junto la prensa y su amigo incondicional de toda la vida Gustavo Arce de Agustino.





Gustavo Arce es desde hace muchos años el encargado de armar todos los outfit con los que El Chino Maidana nos tiene acostumbrados en sus apariciones públicas y los que la prensa local y mundial elogia de manera constante.





El ex campeón del mundo aseguró que no piensa volver a subir a un ring, "No peleo más", "Ni por la plata, ni por la gloria" aseguró, sonriente y sin nostalgia anunció que desde ahora solo se dedicará a su propia agencia de boxeo: CHINO MAIDANA PROMOTION.





De excelente humor contó todos los detalles de lo que será su futuro laboral, y se dió tiempo también para mostrar y lucir lo que iba a ser el look con el que se iba a presentar en la conferencia de prensa de Las Vegas.