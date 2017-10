Alberto Cormillot bailó con sus nietas y voló ante mil personas

El teatro Niní Marshall recibió al Dr Alberto Cormillot en una gala muy importante donde presentó su espectáculo "Etapas 7.9" y bailó con sus nietas: las mellizas Abril y Zoe y la pequeña Ema, además de 30 bailarines.

Sin lugar a dudas la energía de Cormillot quedó plasmada en el espectáculo que duró una hora y media y en donde se lució en números de tap y jazz y la novedad de este año fueron los vuelos aéreos para los que se preparó durante varios meses y sorprendieron al público.

"Fue la mejor experiencia que tuve en un show, todo el espectáculo salió muy bien y eso me hizo feliz. Estar con mis nietas fue maravilloso y es algo que nunca voy a olvidar. Mis profesores me cuidaron mucho y mis compañeros de baile me hicieron sentir muy bien a pesar de que yo tuve algunas lesiones antes del debut fuera de los ensayos. Todo fue muy placentero porque trabajé con profesionales y gente que quiero mucho", afirmó el doctor.

El presentador de lujo fue Sergio Verón, quien acompaña a Alberto hace 19 años en su clínica y además se subió, una vez más, al escenario "Acompañarlo en sus desafíos, no sólo médicos sino artísticos, es una experiencia maravillosa. Ninguno de los dos venimos de ese palo, pero tenemos el lujo de trabajar a la par de bailarines, acróbatas y productores artísticos 100% profesionales. Me divierte salir del uniforme de la clínica y hacer algo más por la gente. Me siento cómodo en ese rol".