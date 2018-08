Gabriel Rolón: El gran gesto jamás contado de "La Negra" Vernaci

El psicoanalista y escritor más mediático estuvo anoche en radioberlin.com.ar y contó un gesto que no se conocía de la "La Negra" Vernaci, quien estos días fue noticia por su abrupto final en radio con Vos.

En Loop, un programa que se emite todos los martes a las 19 conducido por Nacho Iraola (Director del Grupo Planeta) y Mariano Valerio (Editor de la editorial), Gabriel Rolón reveló que cuando su padre falleció en 1998, él y su familia estaban en una situación económica muy complicada y fue "La Negra" quien le pagó por dos años el alquiler.

"Cuando falleció mi padre tuve un tema muy fuerte porque estábamos mal económicamente. Teníamos que ver cómo íbamos a hacer para sostenernos, yo estaba muy angustiado", arrancó a contar Gabriel Rolón.

Y continuó: "Un día, charlando con "La negra", le conté lo que me pasaba y me dijo: ´Despreocupate, a partir de hoy hasta que termine el contrato del alquiler de tu familia, lo pago yo´. Todavía no éramos tan amigos. Todo los días primero del mes, durante dos años, y sin decir una palabra, me dio un sobre cuando me sentaba a hacer radio".

Vernaci, reconocida por explosiva personalidad, tuvo un enorme gesto con quien todavía no era tan conocido y popular como ahora. "Conozco mucha gente brava y que dice malas palabras como ella, pero no conozco mucha gente que tenga esos gestos. Su bravura y su manera de hablar están bajo el ala de una inteligencia suprema. Es guarra sí, pero leyó más libros que todos nosotros".

¡Qué grande la Negra!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed