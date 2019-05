Fuerte relato de la ex mujer del Laucha Acosta: "Con su mecanismo manipulador se salía con la suya"

Ludmila Isabella, la ex novia del futbolista e ídolo de Lanús, Lautaro "Laucha" Acosta y madre de su hijo, contó en las redes el sufrimiento que pasó mientras estaba en pareja con él. , la ex novia del futbolista e ídolo dey madre de su hijo, contó en las redes el sufrimiento que pasó mientras estaba en pareja con él.





A través de un posteo de Instragram , ella habló de violencia psicológica, maltratos durante el embarazo, machismo e infidelidades.









"Hoy después de tanto tiempo sin poder soltar una relación tan tóxica, de destrato y de violencia psicológica, de sentirme como un trapo y tanta denigración, necesito liberarme de tanto mal", comienza el posteo de la joven.





"Al principio era todo divino pero con el transcurso del tiempo empezás a descubrir cosas, como falta de respeto y tener que escuchar decir: 'vos lo inventás para tener excusas para dejarme', 'vos estás en otra', 'estás enferma, estás loca'. Hechos similares cada dos días aproximadamente", relata.





"Suponía que me engañaba, pero al final con su mecanismo manipulador se salía con la suya, terminaba cediendo y creyendo que la equivocada era yo. Lo mal que la pasé estando embarazada es lo que más me cuesta sanar, nunca pensé verme en esta situación horrible, tan vulnerable, tan sola", siguió.





Además, contó que su ex no quería que ella fuera independiente de él económicamente: "No quería que estudie, al principio tampoco que trabaje, hasta que un día me busqué un trabajo en Banfield y tampoco me dejaba porque, ¿qué iba a decir la gente? Pero no podía gastar en nada que fuera para mí".





Luego de relatar de que se enteró de que su novio le era infiel cuando estaba embarazada de siete meses, contó que el joven le prometió que cambiaría: "Me dijo que iba a cambiar, que iba a empezar psicólogo, porque lo que hacía con las mujeres era un vicio, por esa razón, ellos ven a las mujeres como objetos".





Y explicó: "Fue una persona muy violenta conmigo, desde todas las miradas, está acostumbrado a que nadie le diga que no. Son machistas al extremo, la mujer tiene que estar en la casa, no puede salir. En cambio, él volvía a las 8:30 de la mañana, me apagaba el celular desde las 6:30 en adelante".





"Lo que más lamento es no haberme ido a tiempo ya que mi hijo durante su gestación sintió todas mis angustias y ahora le agarran ataques de llanto sin sentido, no duerme a la noche. Cedí en todo, entregué todo y no me arrepiento, lo hice de corazón y por amor, lástima que nunca me devolvieron lo mismo", continuó la rubia.





"Puede ser el mejor ídolo de Lanús y un ejemplo en el que se reflejan todos sus seguidores, hablo como la hincha de Lanús que soy también, pero en lo personal no todo es como se ve". Y cerró: