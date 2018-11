Flor Peña destrozó a Mica Viciconte: "Que haga lo suyo y se vaya rápido"

Tras haber sido salvada en el teléfono ante Benjamín Alfonso, con el 62.03% de los votos, Mica Viciconte recurrió a sus redes sociales para expresar su disconformidad por el hecho de haber quedado al borde de la eliminación en El Bailando, gracias a Laurita Fernández y Flor Peña y denunció "abuso de poder" de parte de ambas integrantes del jurado.

Así las cosas, este miércoles, en Los Especialistas del Show, Florencia Peña –una de las nombradas por la rubia-, disparó contra la novia de Cubero.

"Qué plomo. No, ya está, ya es un plomo. Es como 'ay, Dios'. Que haga lo suyo y se vaya rápido. Necesitamos alegría, estamos en la tele y esto es un show. Por eso la performance de Flavio Mendoza me emocionó y no paré de llorar", expresó Florencia en diálogo con Los Especialistas del Show.

Luego, cuando le preguntaron si le daría algún consejo, Florencia argumentó que aquello no valdría la pena: "No, no escucha. No, nada para decir. Cuando te encontrás con alguien que no quiere aprender, que no escucha y que encima te dice 'hoy estás acá y mañana no', ella a mí, ¿qué le podés decir? Nada. Por eso yo le doy la devolución así, diciendo 'me gusta' o 'no me gusta'", agregó.

Finalmente, dejó en claro que no cambiaría su actitud: "De acá a que se vaya va a ser así, si lo único que tiene de previa es Laurita Fernández y yo. Ella se molesta por todo, ella cree que esto es Combate y ya no estamos ahí. No es necesario estar peleando, con mala onda y chicaneando. Ya está, quedó vintage", concluyó Peña.

Mirá!

Embed