Flor de la V habló de las dudas sobre la muerte de su madre

Florencia de la V aseguró en su exposición en el Congreso por la despenalización del aborto, que había perdido a su madre a raíz de un aborto clandestino que se había realizado. En ese marco, la actriz culpó al Estado y generó controversia luego de sus declaraciones- Días atrás- luego de contar la historia por primera vez en su programa-aseguró en su exposición en elpor la despenalización del aborto, que había perdido a su madre a raíz de un aborto clandestino que se había realizado. En ese marco, la actriz culpó al Estado y generó controversia luego de sus declaraciones-

"Yo nunca pensé que iba a contar esta historia, que iba a hablar de mi madre. Cuando entré al jardín, cuando eran los actos escolares, cuando estaba esperando la merienda, cuando me casé, cuando tuve a mis hijos, siempre la busqué, y no hay un día que no la lloré", disparó la conductora. Y agregó: "No quiero que la muerte de mi madre sea en vano".

Pero al otro día, en Los Ángeles de la Mañana, Amalia Granata desmintió a Florencia: "No le creo el relato a Flor de la V sobre la muerte de su madre, Sus parientes me llamaron y me aseguraron que había muerto de leucemia".

Lo cierto es que más allá de la desmentida de la rosarina, existe una entrevista que sustenta la versión que la familia de la comediante le habría contado a la periodista: "Fue muy difícil criarme sin mi mamá. Ella murió víctima del cáncer cuando yo tenía sólo dos años, y me crié sin su compañía. Hasta que no fui mamá, mucha cuenta no me daba del importantísimo rol que cumplen las madres".

Consultada por las dudas surgidas, De la V habló en el ciclo del cual es panelista: "Para mí es un tema extremadamente doloroso. Ustedes vieron lo que fue sucediendo estas semanas. Bastante tengo que convivir diariamente con mi sufrimiento. Perdónenme, pero no quiero agregarle más cosas a esta historia personal, extremadamente dura", le dijo a Ángel de Brito.

