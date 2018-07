Flavio Azzaro: "Angelici pidió mi cabeza"

, tras la noticia del despido de Flavio Azzaro a TyC Sports, PrimiciasYa.com informó que el presidente de Boca, Daniel Angelici, fue quien habría levantado el teléfono para pedir la cabeza del periodista. El miércoles

Luego de que Azzaro hablara en su programa de lo sucedido y realizara su descargo por su desvinculación de TyC Sports, el comunicador estuvo a la noche en Polémica en el Bar para contar su versión de los hechos:

"Angelici es uno de los tipos más importantes de Argentina. Yo a Angelici lo critico desde siempre. Pero una cosa es criticarlo en un programa y otra es que lo critiques en medio del Mundial. A mí me comunicaron que Angelici había pedido mi cabeza. Es la primera vez en mi vida que me pasa algo así. Sinceramente no sabía si cortarlo o no, pero yo no me puedo hacer el pelotudo. Si hay que hablar, voy a hablar", aseguró.

Y continuó: "Por suerte tengo trabajo. Hoy por hoy no me falta laburo y puedo contarlo. No quiero caer en esa de 'Cuidate no lo cuentes', porque vi muchas veces que esa persona se cagó la vida por no contarlo en su debido momento".

Luego, Flavio relató cómo fue que le comunicaron que no seguiría en TyC Sports: "Hace 15 días, un productor me dijo 'Las cosas son así: llamó Angelici y pidió tu cabeza'. Hasta ahí, yo seguí laburando. Es una situación de mierda que me condicionó porque yo estaba en Rusia todavía...".

Y cuando Mauro Viale le preguntó si estaba en condiciones de probar que, efectivamente, Angelici lo había hecho despedir, Flavio contestó: "Te puedo confesar lo que me dijo mi productor. Si en el periodismo para poder decir lo que pensamos, tenemos que tener una prueba fehaciente...Yo confío en mi productor".

"Angelici me parece que es un dirigente que se toma atribuciones que no se tiene que tomar. Muchas cosas he criticado de él", dijo luego.

Y agregó, sobre la actitud del presidente de Boca: "Es tan grave, que hoy me llamaron dirigentes de todos lados porque se solidarizan. No está bueno que pase".

"Fui el único que lo criticó. Una cosa es decir la AFA y otra cosa es puntualizar. Hay muchos colegas que piensan que la responsabilidad de lo que pasó con la Selección es de Claudio Tapia, que indudablemente es el responsable porque es el Presidente, pero todos sabemos que Angelici es cercano a Macri y tiene mucho poder", concluyó Flavio Azzaro.

