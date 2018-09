Fede Bal: "Me gusta la pareja de Laurita con Nico Cabré"

En un móvil en vivo que realizó Fede con Intrusos aseguró que, según sus cuentas, Laurita Fernández no le fue infiel con Nicolás Cabré.

Además, dijo que le gustaba la pareja de Laurita y Cabré y aseguró no extrañar a Laurita Fernández y reconoció que ya no mira lo que hace su ex porque ambos tomaron rumbos distintos al igual que sus carreras. "Lo que le ocurre no sólo está apoyado en el talento sino también en la suerte", señaló.

También deseó que algún día le dejen preguntar por ella, y aclaró porqué el piropeo virtual con Jimena Barón, de la cual volvió a vaticinar que ganaria el Bailando porque es "una bomba". "Me parece una mujer muy atractiva y talentosa".

Mirá el video

Embed