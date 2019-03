Falleció la actriz Beatriz Taibo

Embed

En 1942 comenzó su carrera artística en la Pandilla Marilyn, y profesionalmente se inició en la radio, como locutora y actriz de radioteatros. De su época de locutora le quedó el mote de «Polilla», por anunciar un matapolillas de la época. Inició su carrera cinematográfica en 1950 en Los millones de Semillita.En los años sesenta hizo algunos comerciales conocidos como el del jabón Lux.Participó en 27 películas, entre ellas se encuentran Los Pérez García, Pocholo, Pichuca y yo, Para vestir santos, Amor prohibido, Canuto Cañete y los 40 ladrones y El profesor tirabombas, entre otras.Actuó con figuras del espectáculo como Nelly Láinez, Zully Moreno, Carlitos Balá, Osvaldo Miranda, Jorge Mistral, Tito Lusiardo, Tita Merello, Walter Vidarte, Guillermo Bredeston, Luis Sandrini, Juan Carlos Thorry, entre otros.Actuó en radio, cine, teatro y televisión.En 1963 protagonizó la película Un soltero en apuros (en Venezuela). En su larga carrera como actriz obtuvo los premios Martín Fierro como mejor actriz de comedia en 1964, 1967, 1988, el premio Bamba (Córdoba) años 1973 y 1978; Sol de Oro (Termas de Río Hondo), como «mejor actriz de comedia» en 1985, el premio Magacine en 1999, el premio a la trayectoria «Yo amo a la TV» en 1999, el premio a la trayectoria «Atrevidas» en 1999, el premio Nadir en 1999.En televisión actuó en ciclos como ¡Qué mundo de juguete! y en teleteatros. En los años sesenta, setenta y ochenta participó en teatro y televisión, y se la vio en escasas películas. Realizó su última intervención cinematográfica hasta la fecha en 1988 en Atracción peculiar, junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel.Así mismo, fue ternada por los periodistas de cine por la película Los Pérez García; como revelación y como mejor actriz de reparto por la película Gringaleten 1950 y 1959. Hizo teatro en la Casa de la Cultura (en San Isidro) con la obra Cuando florece el corazón. Hizo teatro en Montevideo (Uruguay) y en Paraguay.En televisión, Beatriz fue protagonista, entre otros, de Me llaman gorrión; Alta Comedia; Inconquistable Viviana Hortiguera; La bonita página; Adorable profesor Aldao; Las 24 horas; Juana Rebelde; La comedia del domingo; Gente como la gente; Todos los días la misma historia, etc. En 1981 obtuvo el Premio Konex - Diploma al Mérito en la disciplina «actriz de comedia».Fue pionera en las temporadas teatrales de Mar del Plata y Villa Carlos Paz, encabezando grandes elencos.Estrenó recientemente la obra Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona con el elenco de la Compañía Porteña de Teatro Clásico, integrado por Claudia Magnone, Omar Duval, Pablo Vaievurd, Deborah Fideleff, Julio Gini y Néstor Hidalgo, bajo la dirección general de Daniel Rodríguez Viera. También realizó funciones de este espectáculo en el Teatro de la Comedia, Teatro El Globo, Teatro El Vitral, Teatro Municipal «Leopoldo Marechal» (de San Miguel) y en los colegios que lo requieren, además de recorrer el país con giras.La Asociación Argentina de Actores, junto con el Senado de la Nación, le entregó la medalla de los 50 años de asociados 1999.En 2010 protagonizó para radio Medialunas para dos que el autor Jorge Luis Suárez escribió especialmente para ella en el día en que la radiofonía argentina cumplía 90 años. El radioteatro se emitió en AM 1450 Radio El Sol, dentro del programa Serantes con todo.Durante el año 2011 estrenó dos espectáculos, la obra teatral ¡Jettatore! (de Gregorio de Laferrere) y el espectáculo infantil La Cenicienta, compartiendo cartel con la bailarina Liliana Belfiore. En ambas ocasiones fue dirigida por Daniel Rodríguez Viera, director de la Compañía Porteña de Teatro Clásico.El 30 de noviembre de 2011 fue reconocida por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como «personalidad destacada de la cultura».Durante los años 2012 y 2013 continuó actuando con la Compañía Porteña de Teatro Clásico, para colegios y funciones puntuales (Los árboles mueren de pie, y Jettatore).Durante todo 2014 integró el elenco de la citada compañía.(Wikipedia)