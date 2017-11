Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Facundo Pastor protagonizó un gracioso momento al aire en "Pamela a la tarde", AméricaTV, cuando abandonó el estudio en pleno aire para poder ir al baño. protagonizó un gracioso momento al aire en, cuando abandonó el estudio en pleno aire para poder ir al baño.





Pamela David , conductora del ciclo, le dio permiso para retirarse unos minutos antes de que finalice el bloque entre risas.





PrimiciasYa.com se contactó con Pastor quien explicó lo que pasó: "Yo suelo tratar de ir al baño antes para poder aguantar porque es un programa largo y en este caso me olvidé de ir antes porque estaba chequeando información y a full con el teléfono en la previa del programa".