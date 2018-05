Fabián Cubero a Pampita: "¿Te acordás cuando te escribí y estabas con Pico?"

Pampita Online y es muy probable que el futbolista comience a integrar el panel del ciclo que la modelo condice por Telefe. Finalmente, Fabián Cubero estuvo hoy de visita eny es muy probable que el futbolista comience a integrar el panel del ciclo que la modelo condice por

Por supuesto, la polémica está instalada y no es poco atractivo – desde el punto de vista del morbo- que el morocho trabaje junto a la némesis de su ex mujer, Nicole Neumann.

Lo cierto es que desde la semana que viene, Cubero podría sumarse al programa y, según trascendió luego de conocida la noticia, Nicole estaría enfurecida y a punto de renunciar a su programa para a Cortá por Lozano, envío que depende de la misma productora que Pampita Online.

Así las cosas, este jueves, Pampita presentó a Cubero: "Queremos que pruebe y que, si le gusta, se quede", expresó la morocha. "Estuve teniendo unas charlas, pero mi prioridad es Vélez", aclaró él.

Luego de hablar de su relación con Mica Viciconte y sus ganas de agrandar la familia con la blonda, el deportista recordó el día que intentó levantarse a Pampita a través de las redes sociales.

"¿Te acordás cuando te escribí y estabas con Pico. Fue por Instagram. Y no me diste bola", tiró Cubero. "No, por Instagram no hay ninguna posibilidad", respondió la conductora de Pampita online y luego cambiaron de tema.

