Eva de Dominici, quien también se animó a denunciar un caso de intento de abuso que le ocurrió hace unos años con un director de cine, se refirió a la grave denuncia de Juan Darthés. quien también se animó a denunciar un caso de intento de abuso que le ocurrió hace unos años con un director de cine, se refirió a la grave denuncia de Thelma Fardin contra





"Lo supe este año y fue un balde de agua fría, fue muy duro para mí. Hablé con Thelma ni bien me enteré y fue muy triste, porque yo me había animado a defender a la persona incorrecta. Cuando pedí disculpas en este mismo programa fue porque me enteré los casos de Thelma y de otras personas", lanzó la actriz en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad.

thelma fardin.jpg







En ese sentido, continuó: "Fue muy positivo lo que pasó, un antes y un después. Esta unión de las actrices representa la unión de las mujeres en general. No nos callamos más, no van a contar con la comodidad de tenernos calladas. A ver si ahora se animan a hacer lo que hicieron durante tanto tiempo".





Además confesó: "Lo positivo es que haya un cambio, hizo falta que Thelma salga a dar unos detalles espantosos para que empecemos a creer. Es el reflejo de un atraso en nuestras mentes, no debería hacer falta para que yo le hubiese creído a Calu. Yo cambié cuando la escuché a Thelma".

Juan Darthés







Y reiteró su posición: "Mis disculpas siempre fueron de corazón y espero que el resto de los que dudaron, como yo, abran su corazón y puedan entender. Hay que creerle a las mujeres".





Y finalizó: "Lo más importante es que sentamos un precedente y ojalá que esto pare. Va a parar. Porque se va a caer. Vivimos poniendo la duda primero en la mujer, lamentablemente fuimos criadas en eso. Necesité darme ese golpe para aprender lo que es la sororidad".