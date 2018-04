Enrique Sacco y su mensaje a Débora Pérez Volpin: "Vamos camino a la verdad"

La periodista y legisladora porteña murió en el Sanatorio de La Trinidad el martes 6 de febrero, donde ingresó con un dolor abdominal.

Luego de realizarle varios estudios, se le practicó a Volpin una endoscopia que no se pudo concluir ya que a los cinco minutos de iniciado el estudio, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

La noticia sobre la trágica muerte de Débora conmocionó tanto al mundo artístico como al público en general.

Este martes, mientras la Justicia continúa con la investigación de lo sucedido, Quique Sacco, pareja de Pérez Volpin, se abocó a las redes sociales para dejar allí un mensaje para la comunicadora.

"'The first, my last, my everything'. Nuestra canción favorita. Un mes exactamente. Vamos camino a la verdad. Muchas gracias a todos por el inmenso apoyo!!", escribió en Twitter adjuntado una serie de imágenes.

Embed “The first, my last, my everything".

Nuestra canción favorita.

Un mes exactamente.

Vamos camino a la verdad.

Muchas gracias a todos por el inmenso apoyo! pic.twitter.com/NvMxQYp6U3 — Enrique Sacco (@enriquesacco) 6 de marzo de 2018