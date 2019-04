El "picante" reclamo de Darío Cvitanich a Chechu Bonelli en vivo

Racing como Campeón de la Superliga, Darío Cvitanich fue entrevistado en el noticiero de ESPN, donde una de las conductoras es su mujer, En el marco de la consagración decomo Campeón de lafue entrevistado en el noticiero de, donde una de las conductoras es su mujer, Chechu Bonelli

Durante la charla, el delantero aprovechó para hacerle un reclamo en público luego de que ella le pidiera que siga jugando al fútbol por más tiempo.

"Ahora si querés te podés retirar tranquilo, aunque no estaría mal que juegues un par de años más, sobre todo por la rutina. Te amo", le dijo ella, sonriente.

Cvitanich, rápido de reflejos, le contestó: "Si querés que juegue un poco más tratá de que las nenas no estén durmiendo en la cama cuando yo llego y que pueda descansar bien, porque ya tengo 34 años y el cuerpito ya no es lo mismo".

Más tarde, el ex Banfield también le hizo un reclamo con respecto a la comida: "Aunque sea dejame un sanguchito, un tupper, algo... Mi festejo fue con un pan lactal, jamón crudo y una gaseosa".

Chechu contestó con mucho humor: "Jamás me imaginé que iba a llegar a casa sin cenar. Sabes cuántas veces lo esperaba para comer y cuando llega me dice 'ya comí'. No me hagas quedar mal en público, son pocos los detalles que se me escapan".

Mirá!

Embed