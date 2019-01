El Chyno Agostini habló el lunes en televisión sobre el caso de su hermana Barbie Velez y Federico Bal y generó polémica. habló el lunes en televisión sobre el caso de su hermanay generó polémica.





"Tragué saliva y voy a tragar saliva ahora porque lo que iba a contar es algo que puede perjudicar y hacer sufrir mucho a mi familia. Es algo que sabemos en el círculo familiar, algo que se vivió y pasó hace un año y medio aproximadamente, después de que estallara todo", explicó. Y agregó: "Viví algo, importante, y que compromete a miembros de mi familia. Es preferible no decir nada", dijo el Chyno, en diálogo con el el programa "Siempre show".

"No tiene nada que ver con la sexualidad ni con la violencia. Es algo que pasé yo y algunos integrantes de mi familia. Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces en el transcurso del día que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría. Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco. Tengo audios", comentó el joven.