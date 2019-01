El balance de Dalma Maradona de 2018: "Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí"

"Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea... Sólo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con el...Me crió, me contó cuentos, me baño, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad! Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí... Y lo volveríamos a hacer... Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va , SE LO DIGO O DEJO DE COMPARTIR SI NO ESTOY DE ACUERDO...", agregó la actriz.