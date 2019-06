Juan Martín del Potro grabó un video en grabó un video en Instagram donde puso en duda su continuidad en el tenis tras sufrir una nueva fractura en la rótula de su rodilla derecha.





"Hola a todos, quería contarles que, como seguro ya saben, me fracturé de nuevo la rodilla derecha y, después de haber hecho estudios y de hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento", comentó el tenista.





"Obviamente que les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla y no en el tenis, y me contestaron, sin dudas, que la operación era la opción correcta, así que lo voy a hacer mañana en Barcelona. Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco", agregó.

"No sé qué pueda pasar más adelante. Espero recuperarme bien y volver a tener salud en la rodilla. Si el del otro día fue mi último partido en el tenis, no lo sé. Sabré para qué estoy más adelante. Quiero agradecerles por el apoyo, la fuerza que me dan y el cariño que me transmiten. Les agradezco de corazón", cerró movilizado.





Quien se mostró a su lado a distancia fue Sofía "Jujuy" Jiménez, quien inició una relación con el tenista hace unas semanas. "Juanu, todo va a estar bien!", comentó la publicación la modelo.