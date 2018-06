Diego Díaz enfrentó las críticas: "Déjenme de romper las pelotas"

No Todo Pasa, el programa encabezado por Diego Diaz en TyC Sports, el conductor y los integrantes del envío arrancaron su emisión realizando un minuto de silencio luego de la derrota de Argentina ante Croacia por 3 a 0 y anunciando una frase terrible: "La Selección está muerta". Días atrás, enel programa encabezado poren, el conductor y los integrantes del envío arrancaron su emisión realizando un minuto de silencio luego de la derrota de Argentina ante Croacia por 3 a 0 y anunciando una frase terrible:





Como era de esperarse, el polémico gesto trajo cola y hoy, a una semana de lo sucedido y con el triunfo de Argentina sobre Nigeria y la clasificación a Octavos, Díaz continúa recibiendo críticas por su paso de comedia. Cansado de los ataques, el animador hizo un fuerte descargo en Instagram.





"A LOS ÚNICOS QUE LES DOY EXPLICACIONES! Clarito no ? Lamento aquellos q malinterpretaron lo q hicimos la semana pasada El show es parte de un programa de televisión como el mío No lo más importante pero parte al fin y para aquellos q no se dieron cuenta q la selección " futbolísticamente estaba muerta ese día les cuento q el martes desde el gol de Nigeria también FUTBOLISTICAMENTE SE MURIO. Y Q una corazonada MILAGROSA de Rojo nos salvo.





Por eso LES RECUERDO ...los títulos de tooooodos los diarios del mundo: VIVEN..:RESUCITO. SOBREVIVIÓ y etc etc etc y 500 etc más Quién RESUCITA ???? De quien se dice VIVEN?? Tengo q explicarlo de nuevo ? Verdad q no no ? Igual aquel q vive en la mierda q siga disfrutando eternamente de su "hermoso olor ", gracias por su atención y q esperen otro momento como este para exteriorizar la mediocridad con la q VIVEN...... para otros les digo q lo importante para mí es q la selección sigue y LO MAS IMPORTANTE es q ese señor q está en la Foto descansa en paz y estoy seguro q mira muy tranquilo la forma q trabaja y vive su hijo Y con todo respeto ( se q no me harán caso algunos ????). ... DÉJENME DE ROMPER LAS PELOTAS".