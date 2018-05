Débora DAmato reveló el sexo y el nombre que le podrá a su bebé

"Es un momento de absoluta felicidad. Siempre me sentí una mina muy completa porque tengo el amor de mi familia y mis amigos", nos contaba Débora a horas de anunciar en nos contaba Débora a horas de anunciar en Intrusos que estaba embarazada por el método de inseminación, allá por fines de abril y principios de mayo.

"Tengo una mamá muy grande y mi familia lo tomó con mucha alegría. Sabían que no estaba en pareja entonces cuando lo dije me preguntaron si era feliz y estaba bien, nunca se cuestionó el método, siempre me alentaron. Fue amor, apoyo y emoción de todos", completaba en diálogo con este portal.

Pero este miércoles, a casi un mes del anuncio, Daniel Ambrosino – con permiso de la futura mamá- reveló el sexo y el nombre que la periodista eligió para su bebé.

"Y al fin lo sabemos... Se viene una nena. En noviembre vamos a darle la bienvenida a LOLA", comunicó el Intruso. ¡Felicitaciones!

Embed Y al fin sabemos.... se viene una nena. En noviembre vamos a darle la bienvenida a LOLA ❤❤❤❤❤❤ @deboradamato pic.twitter.com/z6R7d5Adkl — #Ambrosino (@DaniAmbrosino) 23 de mayo de 2018

