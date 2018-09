Dalma Maradona confirmó su embarazo: "Quiero compartir la mejor noticia de mi vida"

En la tarde del martes, Dalma Maradona sorprendió en las redes sociales con la más dulce de las noticias, anunciando su embarazo.

"Y de repente llega el día donde nada te duele tanto y te dedicás solo a ser muy feliz. Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida. No será la primicia de nadie, porque por suerte pudimos guardar el secreto para estar seguros de que todo estaba bien y nos parece que tenemos que ser nosotros los que demos semejante noticia", empezó a contar.

Y luego, do información sobre el sexo del bebé: "Tampoco quiero mentir cuando me pregunten, por eso dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser tres. Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo. Tan buscada, tan deseada y tan amada bebita linda. Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo".

Recordemos que el sábado 31 de marzo fue el gran día para Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, que celebraron su casamiento una gran fiesta en Pilar.

La hija de futbolista Diego Maradona se llevó todas las miradas en el salón La Herencia de Pilar, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa y la posterior fiesta para 350 invitados, muchos de ellos famosos.

