Ambas se habían distanciado luego de que la productora le iniciara un juicio por plagio a la actriz.





Porque la productora y descubridora de talentos le había iniciado un juicio por plagio a la actriz en 2004, que finalmente terminó ganando.





"Feliz cumpleaños Flor @florbertottiok el milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños !!! Que sea así por siempre y más!! Lo mejor para vos!", fue el texto que acompañó el tuit de Morena junto con imágenes de "Floricienta", la tira juvenil que produjo entre 2004 y 2005 y que tenía como protagonista principal a Bertotti.

Embed Feliz cumpleaños Flor @florbertottiok el milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante , rodeada de familia, amor , sueños !!! Que sea así por siempre y mas!! Lo mejor para vos ! pic.twitter.com/cO5kjYBpsp — CRIS MORENA (@soycrismorena) 15 de marzo de 2019



La dupla, que en ese momento prometía grandes éxitos por bastante tiempo, terminó separándose muy pronto, luego de que la actriz decidiera seguir los pasos de su mentora y producir su propia novela, "Niní", que luego Cris tildó como una copia de "Floricienta".





"Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó, no se puede hacer copia de algo que acabás de terminar, la verdad. Eso no nos hizo bien a ninguno, a mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien", dijo la creadora de "Chiquititas" en una entrevista poco tiempo después de ganar el juicio por plagio que le inició a Flor.





Habrá que ver si este saludo público marca el principio de la reconciliación entre las dos.