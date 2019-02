Connie Ansaldi y el impactante mensaje a su hijo, en el día de su cumpleaños

Connie Ansaldi es conocida en los medios por ser puro sentimiento y pasión. Todo lo que la mujer hace y lleva a cabo es teñido por su voluptuosa impronta. Por eso, no es circunstancial que la comunicadora, haya emocionado a más de uno, con las palabras que le dedicó a su hijo Vincent, por su cumpleaños. es conocida en los medios por ser puro sentimiento y pasión. Todo lo que la mujer hace y lleva a cabo es teñido por su voluptuosa impronta. Por eso, no es circunstancial que la comunicadora, haya emocionado a más de uno, con las palabras que le dedicó a su hijo, por su cumpleaños.

"Hoy cumplís años Vincent. Sos el niño más valiente y sensible que conozco. Más ocurrente y gracioso que los guionistas de Seinfeld y con una capacidad de superarte que muchos adultos quisieran tener. Las cosas no te han sido fáciles y sin embargo tu generosidad crece con la misma velocidad que tus piernas largas", empezó diciendo.

"Refunfuñas y te enojas pero se te pasa enseguida porque no sos rencoroso ni guardas sentimientos negativos. Me enseñaste todo lo que yo no sabía (que es infinito) y cada día crezco y aprendo a tu lado convirtiéndome en una persona mejor", agregó Connie.

"Soy feliz de ser tu Mamá y no hay nada que tus ojos miel no puedan curar dentro mío. Tu risa es mi bálsamo y tus abrazos mi verano perpetuo. Te amo. Feliz feliz cumple y que todos los deseos que tengas se hagan realidad. Todo pasa. Todo llega. Todo está bien", concluyó Ansaldi, que por supuesto, fu felicitada por todos sus seguidores.