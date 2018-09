Cinthia Fernández y Laurita Fernández se cruzaron feo en ShowMatch

Cinthia Fernández y Laurita Fernández continuaron con el escándalo que arrancó el pasado viernes, cuando la protagonista de Sugar acusó al novio empresario de la bailarina de haber utilizado su imagen sin su consentimiento, para una campaña. Anoche,continuaron con el escándalo que arrancó el pasado viernes, cuando la protagonista deacusó al novio empresario de la bailarina de haber utilizado su imagen sin su consentimiento, para una campaña.

Por supuesto, este lunes, Tinelli cruzó a las mujeres y la pelea prosiguió con más fuerza.

"La cara tuya es tremenda. La estás fusilando", dijo Marcelo Tinelli, mientras Cinthia miraba con fiereza a Laurita. "Todavía no entiendo de qué se ríe, que pida disculpas y que diga la verdad", disparó luego.

Y Laurita contestó: "A mí me pasó lo mismo que a vos –le dijo a Marcelo- dijeron shopping y pensé que eran unos truchos que estaban usando mi imagen. Rápidamente pedí disculpas, no sabía que el shoppping era esta misma empresa", tiró la rubia. Y agregó: "No me avergüenzo de nada".

"Si no te avergonzás, por qué dijiste que era un papelón", retrucó Cinthia. Pero Laurita fue por todo: "Ojalá algún día las cámaras te busquen por algo profesional".

"Prefiero ser buena persona. Me encantaría que expliques el gesto recontra asqueroso que tuviste con la gente", continuó Cinthia. Y arengó: "Si tenés ovarios, mirame". "Te propongo ya que cobraste muy bien esa campaña que dones el importe a un sueño y la empresa lo va a igualar".

"Si querés agarramos una percha para que te sigas colgando del tema", cerró Laurita.

¡Tremendo!

