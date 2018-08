Cinthia Fernández, furiosa con Defederico: "No voy a permitir que nadie ensucie mi momento de felicidad"

Cinthia Fernández y Matías Defederico está a punto de explotar. Las declaraciones del futbolista en contra de la bailarina hirió de gravedad el amor propio de la morocha, quien este miércoles, se defendió en las rede sociales de los rumores difundidos por su ex, cuando días atrás, en La relación deestá a punto de explotar. Las declaraciones del futbolista en contra de la bailarina hirió de gravedad el amor propio de la morocha, quien este miércoles, se defendió en las rede sociales de los rumores difundidos por su ex, cuando días atrás, en Los Ángeles de la mañana , habló de un supuesto mensaje que le habría enviado.

"El día que me iba a Arabia Saudita Cinthia me mandó un mensaje que si lo muestro es para que se separe", dijo Defederico. Y agregó: "Fue un mensaje que yo, ahora que estoy en pareja, no se lo mandaría a ella".

Esta tarde, Cinthia, "atendió" al deportista en Instagram y Twitter. "Eso es una absoluta mentira. En ningún momento hice tal cosa. En ningún momento, jamás pero jamás, hice algo así y si es verdad que muestre pruebas. El motivo lo desconozco, supongo que fue por mis declaraciones respecto al divorcio y quiso darme donde más me duele", escribió la primera de las redes mencionadas.

Y siguió: "Estoy con un gran hombre, un hombre con todas las letras y no voy a permitir semejante falta de respeto. ¡Yo misma voy a dar la cara y defender mi relación a muerte! Por el resto de las declaraciones no me interesa una aclaración, pero esto sí porque se metió con el ser que más amo y no lo voy a permitir, porque corresponde que una gran mujer salga a aclarar esta situación y defender a capa y espada la bendición de haber encontrado a un gran ser humano que me respeta, cuida y ama de manera absoluta. Gracias", finalizó.

En Twitter, Cinthia escribió una catarata de nuevos mensajes:

"Públicamente quiero salir en defensa de mi actual relación, en ningún momento le mande nada pero nada a Matías q me pueda separar de nada, en ningún momento , l motivo por el@q lo dijo no sé pero yo expresamente voy a defender mi relación".

"Y el gran hombre q tengo al lado q bajo ningún punto se merece ningún tipo de duda respecto de su pareja. Una gran mujer hace esto y siento q tengo q dar la cara respecto a ese tema. No mande ningún msj no hice nada pero nada de lo q expreso".

"Matías, y es lo único q me interesa contestar de su@descargo en el programa de Ángel de Brito! Hoy alrededor de las 14 hs me enteré porque no había visto esa parte de la nota, y me pareció gravísimo porque la persona que amo merece mi respeto".

"Y no voy a permitir que nadie ensucie mi momento de felicidad con el@ser que amo y q me salvo el alma. Tmb me voy a encargar públicamente de decirlo en tv".

"Me interesa salir con dientes a defender mi relación de esta mentira ! Con dientes porq jamás le falte el respeto a mi pareja jamás ! Dsp d mi q digan lo q quieran q por cuestiones legales no puedo responder pero este punto si lo voy a responder porq".

"No voy a permitir q mi pareja dude un segundo de mi accionar y mi cuidado hacia el. Gracias".

"Cómo tengo un gran hombre por supuesto no dudo en ninguno momento pero si quiero demostrarlo por el amor incondicional q siento hacia el. Esto es algo personal q debo y quiero hacer", concluyó.





