Cinthia Fernández desconsolada al aire: "No llego a fin de mes"

Cinthia Fernández le hizo juicio a Matías Defederico por alimentos. La información que confirmada por ella misma.

Es por la manutención de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca. La morocha le reclama más dinero para ellas.





Esta mañana la modelo habló en "Involucrados", América, y se quebró al aire al contar detalles sobre este tema judicial con su ex pareja.





"La estoy pasando mal, no llego a fin de mes y no tengo una buena relación con él", comentó sobre la situación con el futbolista.





"No estoy acostumbra a estar tanto tiempo sin mis nenas, yo ayer no vi a mis hijas. Les falta el padre pero no quiero que les falte la madre. Pero no tengo otra, si no falto, no tienen todo lo que a ellas les hace feliz y no hablo de lujos ni nada", dijo entre lágrimas, ante la contención de Pía Shaw y Mariano Iúdica.





"La falta de tiempo es lo que más me duele y hoy no tengo otra escapatoria. Quiero simplemente lo que le corresponde a las nenas y nada más. No pido que nadie me mantenga ni pido nada de más. Los gustos míos me los doy yo", señaló Fernández.