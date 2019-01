Chyno Agostini iba a escrachar a Fede Bal, pero se arrepintió: "Destruiría a mi familia"

En un audio que el Chyno Agostini le envió a Tomás Dente, el joven hijo de Nazarena Vélez prometió desenmascarar a Federico Bal relatando un impactante episodio al cual el actor estaría vinculado o habría protagonizado, según puede conjeturarse.





Horas más tarde, en comunicación telefónica con Siempre show (Ciudad Magazine), el muchacho prefirió callar y no revelar lo que tenía para contar sobre el hijo de Carmen Barbieri. "Tragué saliva y voy a tragar saliva ahora porque lo que iba a contar es algo que puede perjudicar y hacer sufrir mucho a mi familia. Es algo que sabemos en el círculo familiar, algo que se vivió y pasó hace un año y medio aproximadamente, después de que estallara todo", explicó. Y agregó: "Viví algo, importante, y que compromete a miembros de mi familia. Es preferible no decir nada".





"No tiene nada que ver con la sexualidad ni con la violencia. Es algo que pasé yo y algunos integrantes de mi familia. Tengo un nudo en la garganta. Me dijeron varias veces en el transcurso del día que no diga nada. Destruiría a mi familia y destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría", sostuvo.





"Fue algo shockeante y confuso, me dejó boquiabierto. No sabía qué hacer ni decir en ese momento, como que me quedé en blanco", recordó el joven. Y concluyó: "Tengo audios".

