Chiche Gelblung lloró al aire en "Polémica en el bar", América, al hablar de las declaraciones de Catherine Fulop sobre el Holocausto. lloró al aire en, al hablar de las declaraciones desobre el Holocausto.

Quiero expresar mis disculpas más profundas a la comunidad judía porque mis expresiones del día de hoy pudieron ser consideradas ofensivas o malinterpretadas. Sin ambigüedades, mi respeto y admiración al pueblo judío, más aún un día como hoy en el aniversario de la Shoa #NuncaMas — Catherine Fulop (@catherine_fulop) 2 de mayo de 2019



"A mí me da bronca que un tipo como Longobardi no haya reaccionado. Creo que reaccionó después del corte. Pero no puede escuchar eso y decir: 'cómo anda tu familia?'", dijo el periodista.

"Porque es la mayor ofensa que se puede hacer a los judíos, entendés, cagarse en el Holocausto. Es insoportable", añadió entre lágrimas.





Y contó: "Es un sentimiento que es muy difícil. Todos leímos ese libro, cómo podes sacar esa conclusión tan cínica, de una zona oscura. No leyó bien el libro".





"Es una mina antisemita, obviamente, sino no podés decir eso", finalizó indignado.