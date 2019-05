Cayetina contó cómo fue el momento del parto de su hijo Antonio: "Lo sentí como en las películas"

Una publicación compartida de JuCa (@julicayetina) el 23 May, 2019 a las 5:45 PDT

El bebé llegó fruto de su relación con Patricio, con quien está en pareja hace nueve años.

En las redes sociales, la actriz relató en detalle cómo vivió el momento del parto, que será inolvidable en su vida.

"Durante todo mi embarazo leí muchos (muchísimosss) relatos de parto. Amaba hacerlo. Me hacían pensar, sentirme acompañada, poner en movimiento mis propios miedos. Rompí bolsa 6 AM. Sin contracciones. Lo sentí como en las películas. Con mi pareja decidimos quedarnos en casa a esperar. (Hasta el tiempo que se nos permitiera por tema antibióticos). Vimos Toy Story 2. Comimos. Las contracciones nunca llegaron", explicó Cayetina.

"Una vez internada, y sin dilatacion, decidimos con los médicos empezar la inducción. Tres horas de un dolor extremo. Recuerdo morder a la partera después de gritarle: mátenme!..mientras me rompía mi propia ropa de parto. Todo nuevo. Intenso. Estaba como en un tobogán sin entender que al final de todo llegaba Antonio. Era superarme. Nada más. No pensaba. Sòlo sentía. Hasta que llega la anestesia. Y los pujos. Y el placer. Y esta cara del primer instante con mi hijo. Solo puedo agradecer. Principalmente a mi Obstetra @nachoptomasone", afirmó la actriz.





Y cerró conmovida: "Desde el primer día nos cuidaste tanto. Me escuchaste siempre. Me enseñaste. Me sentí completamente acompañada y contenida. Gracias Nacho querido y a tu equipo! Ojalá todos los beitos lleguen al mundo con tanto amor...".