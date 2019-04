Candelaria Tinelli: "No me gusta la agresividad porque yo no soy así, no la tolero"

Candelaria Tinelli rompió el silencio desde Lollapalooza. rompió el silencio desde Instagram tras las duras críticas en las redes sociales luego de su actuación en el



Con un extenso posteo, la hija de Marcelo Tinelli respondió a las críticas agresivas que recibió tras su show.





"Tengo días de mucha plenitud últimamente, que se los debo a ustedes y a todo lo bueno que me esta pasando en la vida", empezó Lelé.

"Hoy tuve un día bastante de mierda por problemas personales, y me encuentro en mi cuenta, un lugar donde yo muestro mi ser y toda mi intimidad, una cantidad de agresión, que me hizo colapsar y decidir sacar los comentarios", aseguró la tatuada.

Y puntualizó: "Le pido disculpas a la gente que es amorosa conmigo y me dejan hermosos mensajes. Pero no me gusta la agresividad porque yo no soy así. No la tolero".

"Respeto las diferentes opiniones, pero no la violencia verbal. Les deseo a todos mucho mucho pero mucho amor. Y sepan que cuanto mas amor den, mas amor van a recibir. Amén", cerró la cantante.