Burt Reynolds, la leyenda del cine, falleció a los 82 años

Burt Reynolds, cuyo atractivo y encanto lo convirtieron en uno de los actores más populares de Hollywood al protagonizar filmes como "Deliverance", "The Longest Yard" y "Smokey and the Bandit" en las décadas de 1970 y 1980, falleció el jueves a los 82 años, dijo The Hollywood Reporter citando a su representante.

Reynolds fue uno de los actores más rentables en la industria del cine cuando estuvo en la cima de su carrera, y fue la figura estelar de varios éxitos de taquilla hasta un declive profesional a mediados de la década de 1980.

Se recuperó en 1997 con una nominación al Oscar como Mejor actor secundario por "Boogie Nights" y ganó un premio Emmy por su papel en la serie de televisión de 1990-1994 "Evening Shade".

Con su característico bigote y su aura machista, fue uno de los principales "sex symbol" masculinos de la década de 1970. La vida personal de Reynolds a veces eclipsó sus películas, con matrimonios que terminaron en divorcio con las actrices Loni Anderson y Judy Carne y romances con estrellas como Sally Field y Dinah Shore.

El actor también estuvo en el centro de la escena por sus problemas financieros y su lucha con medicamentos recetados para el dolor. Reynolds citó a "Deliverance", de 1972, como su mejor película, y dijo que lamentaba que el alboroto por una fotografía en la revista femenina "Cosmopolitan", en la que aparecía desnudo, le restara valor a la película que lo catapultó al estrellato.

Protagonizó docenas de películas, como "White Lightning" (1973), "WW y The Dixie Dancekings" (1975), "Hustle" (1975), "Nickelodeon" (1976) y "Semi-Tough" (1977) y fue la estrella más rentable por ingresos de taquillas en una encuesta anual entre 1978 y 1982.

Mientras que algunas de sus actuaciones fueron alabadas unánimemente, otras fueron ridiculizadas, particularmente la comedia de acción "Cannonball Run II", una secuela de su éxito "The Cannonball Run" (1981). También protagonizó el notorio fracaso musical de 1975 "At Long Last Love", una película tan atroz que el director Peter Bogdanovich se disculpó públicamente por haberla filmado.

Reynolds rechazó papeles importantes como Han Solo en "Star Wars", que finalmente quedó en manos de Harrison Ford y el rol principal en una película de James Bond.

Embed

Embed