Diego Brancatelli habló en "Intratables", América, tras el episodio en el shopping donde fue increpado y sorprendió al contar que recibió más llamados del espacio Cambiemos que del kirchnerismo. habló en, tras el episodio en el shopping donde fue increpado y sorprendió al contar que recibió más llamados del espacioque del kirchnerismo.





"Hoy me di cuenta que esto sirve. Lo que necesité es saber que podemos tener diferencias, pensar de una forma u otra, pero a mí no se me ocurriría en la calle agredir a alguien", contó el periodista.

Embed



Y agregó: "Me llamó un montón de gente. No me siento una víctima. Me llamó mucha más gente de Cambiemos que gente del kirchnerismo, me sorprendió".

Y se mostró dolido por esto: "Uno acá puso la cara muchas veces por mucha gente y no te devuelven lo mismo. Cristina nunca me llamó y nunca me han llamado. Mi teoría es que no me quieren desde su entorno. Yo lo hago sin esperar algo del otro. Yo alenté el país que quiero y no la mirada individualista, a mí me va bien".





"Nadie del entorno de los que yo pongo la cara todos los días. Eso lo reemplaza el abrazo de la gente", cerró.