Barbie Vélez le respondió al Peque Schwartzman: "Me llegaron mensajes años después"

Semanas atrás, en Nunca es Tarde, el ciclo que conduce Germán Paoloski por la pantalla de Fox Sports, Diego "El Peque" Schwartzman reveló una relación amorosa con Barbie Vélez que terminó entre reproches e insultos. Sin nombrarla en su relato, el tenista contó que todo terminó mal entre él y la actriz, cuando él la cortó y recibió una llamada de la morocha.

"Me decía: 'Vos sos un pelotudo, yo pensé que eras distinto a los demás, y la persona que nos conoció también es un boludo'. Nos había presentado Pico (Mónaco)", recordó Schwartzman.

Así las cosas, este martes, Barbie fue consultada sobre el tema en Intrusos: "Sinceramente no me di por aludida, porque si no, no me hubiesen llegado un par de mensajes unos años después", comenzó a contar.

"Así que me parece que si hubiese terminado así, no habría sido ése el final. Es lo único que puedo decir. Después, por respeto a mi novio no voy a decir nada más. Pero tampoco me gusta quedar como una tonta, no está bueno. No hice nada, eso me molestó. Pero no pienso hablar mal, le mando un beso enorme y tengo la mejor. Tampoco me interesa quedar como una estúpida cuando no fue así", concluyó Barbie.

