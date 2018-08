El Pollo Álvarez: "Doman me dejó toda la confianza y el grupo me recibió de maravillas"

Joaquín "El Pollo" Ávarez se hizo cargo de la conducción de "Nosotros a la mañana" ante las vacaciones de se hizo cargo de la conducción deante las vacaciones de Fabián Doman



En charla con PrimiciasYa.com, el conductor contó que fue bien recibido por todo el grupo de trabajo y su vivencia al frente del ciclo mañanero del Trece.

"El grupo me recibió de maravillas, es un programa y formato que funciona solo. Por suerte, Doman me dejó toda la confianza para conducirlo, me sentí muy cómodo con todos", comentó El Pollo, quien anima el ciclo "Con amigos así", canal KZO.



"Tenía un viaje programado con mi novia a Europa, que viajó sola, pero lo suspendí porque me lo pidió el canal y la productora y también por lo ensayos del Bailando". Y destacó: